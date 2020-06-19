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Мотор вошел в состав участников Лиги чемпионов

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Решение Европейской федерации гандбола.

Мотор вошел в состав участников Лиги чемпионов
Новина українською

Исполнительный комитет ЕГФ представил список из 16 команд-участников Лиги чемпионов 2020-2021. В этом списке нашлось место и чемпиону Украины Мотору, хотя ранее в СМИ появилась информация, что запорожцам отказали в предоставлении wild card.

Групповой этап Лиги чемпионов при участии Мотора стартует 16-17 сентября. Предварительно 16 команд будут разделены на две группы.

В прошлом сезоне Мотор в Лиге чемпионов с одной победой в 14-ти матчах занял последнее место в групповом этапе.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) Лига чемпионов по гандболу
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