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Мотор вошел в состав участников Лиги чемпионов
Решение Европейской федерации гандбола.
Исполнительный комитет ЕГФ представил список из 16 команд-участников Лиги чемпионов 2020-2021. В этом списке нашлось место и чемпиону Украины Мотору, хотя ранее в СМИ появилась информация, что запорожцам отказали в предоставлении wild card.
Групповой этап Лиги чемпионов при участии Мотора стартует 16-17 сентября. Предварительно 16 команд будут разделены на две группы.
В прошлом сезоне Мотор в Лиге чемпионов с одной победой в 14-ти матчах занял последнее место в групповом этапе.
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