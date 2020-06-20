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Ольга Харлан вместе со своим парнем отдыхает в городе всех влюбленных - итальянской Вероне. Фото
Пара наслаждается общим временем
Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан вместе со своим парнем, фехтовальщиком Луиджи Самеле отдыхает в итальянском городе всех влюбленных - Вероне. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Дарья Билодид проводит выходные на свежем воздухе, а Доротея Вирер занимается серфингом.
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