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Ольга Харлан вместе со своим парнем отдыхает в городе всех влюбленных - итальянской Вероне. Фото

Другие виды
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Пара наслаждается общим временем

Ольга Харлан вместе со своим парнем отдыхает в городе всех влюбленных - итальянской Вероне. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан вместе со своим парнем, фехтовальщиком Луиджи Самеле отдыхает в итальянском городе всех влюбленных - Вероне. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Ольга Харлан вместе со своим парнем отдыхает в городе всех влюбленных - итальянской Вероне. Фото - изображение 1Ольга Харлан вместе со своим парнем отдыхает в городе всех влюбленных - итальянской Вероне. Фото - изображение 2

Напомним, что Дарья Билодид проводит выходные на свежем воздухе, а Доротея Вирер занимается серфингом.

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В статье: Ольга Харлан
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