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Чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

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Страшная трагедия.

Чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Новина українською

По информации портала Politika, титулованная сербская спортсменка Бобана Момчилович-Величкович умерла на 31-м году жизни спустя несколько недель после родов.

Момчилович-Величкович родила в начале июня, но роды прошли с осложнениями. Медики вели борьбу за жизнь сербки, однако с каждым днем ее состояние ухудшалось. Последнюю неделю перед смертью она провела в коме.

Момчилович-Величкович в 2014 году завоевала свое единственное золото на чемпионатах мира. Также сербка 8 раз становилась чемпионкой Европы, включая две победы в стрельбе с 10-метровой дистанции из пневматического пистолета на последнем чемпионате континента в текущем году во Вроцлаве.

Также Бобана Момчилович-Величкович дважды ездила на Олимпийские игры – в Лондоне в 2012 году и в Рио-да-Жанейро в 2016-м.

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В статье: пулевая стрельба
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