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Беленюк: Перенос Олимпиады стал шоком

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Звездный борец рассказал, что чувствовал после решения МОК.

Беленюк: Перенос Олимпиады стал шоком
Новина українською

Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на 2021 год.

В столице Японии Жан Беленюк, действующий чемпион мира по греко-римской борьбе, планировал поставить точку в своей спортивной карьере и переключиться на политику.

"Для меня это был шок. Я не рвал на себе волосы, не горячился, а просто понимал, что нужно еще работать и оставаться в спорте еще на один год.

Первые несколько дней я не тренировался, только ел. Находился в прострации. И я набрал 4 лишних килограмма.

Плюсы от этого – стать чемпионом в непарный год и стать чемпионом в статусе депутата. Этого еще точно никто не делал", - сказал Беленюк в эфире телеканала «1+1».

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В статье: Жан Беленюк Олимпийские игры 2020
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