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Беленюк: Перенос Олимпиады стал шоком
Звездный борец рассказал, что чувствовал после решения МОК.
Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на 2021 год.
В столице Японии Жан Беленюк, действующий чемпион мира по греко-римской борьбе, планировал поставить точку в своей спортивной карьере и переключиться на политику.
"Для меня это был шок. Я не рвал на себе волосы, не горячился, а просто понимал, что нужно еще работать и оставаться в спорте еще на один год.
Первые несколько дней я не тренировался, только ел. Находился в прострации. И я набрал 4 лишних килограмма.
Плюсы от этого – стать чемпионом в непарный год и стать чемпионом в статусе депутата. Этого еще точно никто не делал", - сказал Беленюк в эфире телеканала «1+1».