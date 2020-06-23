Беленюк: Перенос Олимпиады стал шоком

Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на 2021 год.

В столице Японии Жан Беленюк, действующий чемпион мира по греко-римской борьбе, планировал поставить точку в своей спортивной карьере и переключиться на политику.

"Для меня это был шок. Я не рвал на себе волосы, не горячился, а просто понимал, что нужно еще работать и оставаться в спорте еще на один год.

Первые несколько дней я не тренировался, только ел. Находился в прострации. И я набрал 4 лишних килограмма.

Плюсы от этого – стать чемпионом в непарный год и стать чемпионом в статусе депутата. Этого еще точно никто не делал", - сказал Беленюк в эфире телеканала «1+1».