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Верняев вызвал Беринчика на спарринг

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Олимпийского чемпиона потянуло в бокс.

Верняев вызвал Беринчика на спарринг
Новина українською

Олег Верняев сходил на тренировку в зал к наставнику Дениса Беринчика и сразу же захотел выйти на спарринг против действующего обладателя титула WBO International в легком весе.

"Беринчик, готовься к спаррингу. Сейчас меня Егор Голуб погоняет, и встанем с тобой раз на раз", - написал Верняев в Instagram.

До наступления карантина Олег Верняев завоевал серебро в многоборье на этапе Кубка мира в Милуоки и в 12-й раз стал лучшим спортсменом Украины по версии НОК.

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В статье: Денис Беринчик Олег Верняев
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