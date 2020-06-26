Верняев вызвал Беринчика на спарринг

Олег Верняев сходил на тренировку в зал к наставнику Дениса Беринчика и сразу же захотел выйти на спарринг против действующего обладателя титула WBO International в легком весе.

"Беринчик, готовься к спаррингу. Сейчас меня Егор Голуб погоняет, и встанем с тобой раз на раз", - написал Верняев в Instagram.

До наступления карантина Олег Верняев завоевал серебро в многоборье на этапе Кубка мира в Милуоки и в 12-й раз стал лучшим спортсменом Украины по версии НОК.