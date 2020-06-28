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Президент Украины Владимир Зеленский наградил ряд спортивных деятелей государственными наградами ко Дню Конституции Украины

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В списке награжденных отечественные спортивные деятели

Президент Украины Владимир Зеленский наградил ряд спортивных деятелей государственными наградами ко Дню Конституции Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский наградил ряд спортсменов и спортивных деятелей государственными наградами ко Дню Конституции Украины. Перечень наград опубликован на сайте Президента.

- Орден князя Ярослава Мудрого IV степени получил Валерий Борзов - вице-президент НОК Украины;

- Орден "За заслуги" III степени получил отец украинского боксера-любителя Хижняк Александр Александрович - тренер-преподаватель коммунального учреждения "Полтавская ДЮСШ № 4";

- Орден княгини Ольги I степени получила Ольга Саладуха - народный депутат Украины, член общественной организации "Федерация легкой атлетики Донецкой области" и бронзовый призер ОИ;

- Орден княгини Ольги II степени получила Саидова Светлана Бурхановна - главный тренер штатной команды национальной сборной команды Украины по синхронному плаванию;

- Медаль "За труд и доблесть" получил Фролов Сергей Анатольевич - спортсмен по плаванию Запорожской областной школы высшего спортивного мастерства.

Получили звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины":

- Захарина Евгения Анатольевна - заведующий кафедрой Института здоровья, спорта и туризма имени Татьяны Самоленко Классического приватного университета в Запорожье;

- Казьмерчук Анатолий Петрович - тренер-преподаватель коммунального учреждения "Житомирская областная школа высшего спортивного мастерства" Житомирского областного совета;

- Ковальчук Ярослав Романович - заместитель директора Львовской областной школы высшего спортивного мастерства;

- Андрей Котельник - экс-чемпион мира по боксу, президент благотворительного фонда "А. Котельника" и Академии бокса, Львов;

- Надопта Андрей Григорьевич - старший тренер коммунального учреждения Львовского областного совета "СДЮШОР № 2 по дзюдо и бокса";

- Пустовит Ирина Григорьевна - старший тренер-преподаватель СДЮШОР № 16, г. Киев;

- Ткаченко Владимир Максимович - старший тренер-преподаватель отделения ДЮСШ № 7 Львова;

- Хомяк Иван Павлович - старший тренер-преподаватель отделения ДЮСШ № 2 Червонограда, Львовская область.

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В статье: Владимир Зеленский
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Источник:
Tribuna.com

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