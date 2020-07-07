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Игрок НФЛ подписал крупнейший контракт в истории спорта

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Патрик Махоумс и его достижение.

Игрок НФЛ подписал крупнейший контракт в истории спорта
Новина українською

По информации ESPN, звезда Канзас-Сити согласовал с клубом 10-летний контракт на рекордные в истории спорта 503 миллиона долларов. Соглашение вступит в силу в 2022 году.

Прежде обладателем крупнейшего контракта в истории спорта был бейсболист Лос-Анджелес Энджелес Майк Траут, который в 2019 году заключил 12-летний контракт на 430 миллионов в американской валюте.

Квотербек Патрик Махоумс на новый уровень вышел в прошлом сезоне, когда Канзас-Сити впервые за 49 лет выиграл Супербоул, а сам Махоумс стал самым молодым MVP в истории НФЛ.

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В статье: НФЛ
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