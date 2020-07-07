Помощь Свитолиной не помешает. Белодед показала, как играет в теннис

Двукратная чемпионка мира на своей странице в Instagram поделилась новым хобби. Звездная украинка находится на пути к освоению большого тенниса.

"Второй раз играю в теннис. Ну как играю, пока только учусь. Не так все легко, как казалось, а еще я никогда не думала, что в теннисе нужно так много бегать", - написала Белодед.

Ранее 19-летняя Дарья Белодед сообщила, что планирует завершить спортивную карьеру через 6 лет.