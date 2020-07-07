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Помощь Свитолиной не помешает. Белодед показала, как играет в теннис
В дзюдо у Дарьи пока получается лучше.
Двукратная чемпионка мира на своей странице в Instagram поделилась новым хобби. Звездная украинка находится на пути к освоению большого тенниса.
"Второй раз играю в теннис. Ну как играю, пока только учусь. Не так все легко, как казалось, а еще я никогда не думала, что в теннисе нужно так много бегать", - написала Белодед.
Второй раз играю в теннис) ну как играю, пока только учусь) не так все легко, как казалось) а ещё, я никогда не думала , что в теннисе нужно так много бегать????????????♀️????В целом, игра очень понравилась) а вы любите теннис , играли когда то? Do you like play tennis? #tennis
Ранее 19-летняя Дарья Белодед сообщила, что планирует завершить спортивную карьеру через 6 лет.