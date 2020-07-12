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Олег Верняев: А у нас тренировочный процесс идет полным ходом. Фото
Подготовка к соревнованиям
Украинский гимнаст, чемпион мира и олимпийский чемпион Олег Верняев поделился со своими сторонниками фото с тренировки. Соответствующий cнимок он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Пятку оторвал - уважение потерял. А у нас тренировочный процесс идет полным ходом. Всем хороших выходных."
Напомним, что ранее Ломаченко и Митрофанов провели утреннюю тренировку.
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