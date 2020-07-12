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Ольга Харлан вместе со своим парнем катаются на велосипедах по Болонии. Фото

Другие виды
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Пара отдыхает

Ольга Харлан вместе со своим парнем катаются на велосипедах по Болонии. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская саблистка, чемпионка мира Ольга Харлан вместе со своим парнем катается по улицам Болоньи (Италия). Соответствующее фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Ольга Харлан вместе со своим парнем катаются на велосипедах по Болонии. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Олег Верняев поделился фото с тренировки.

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В статье: Ольга Харлан
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