Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ольга Харлан вместе со своим парнем катаются на велосипедах по Болонии. Фото
Пара отдыхает
Украинская саблистка, чемпионка мира Ольга Харлан вместе со своим парнем катается по улицам Болоньи (Италия). Соответствующее фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Олег Верняев поделился фото с тренировки.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...