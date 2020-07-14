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Клуб НФЛ сменит название и логотип из-за обвинений в расизме

Другие виды
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Вашингтон Редскинз столкнулись с критикой общества.

Клуб НФЛ сменит название и логотип из-за обвинений в расизме
Новина українською

Клуб НФЛ на фоне движения расового равноправия Black Lives Matter официально анонсировал смену названия и логотипа.

"Мы объявляем, что после завершения аналитического процесса откажемся от названия Редскинз и логотипа.

Владелец Дэн Снайдер и тренер Рон Ривера в тесном сотрудничестве разработают новое название и дизайн, которые улучшат репутацию нашей гордой, богатой традициями франшизы и вдохновят наших спонсоров, болельщиков и сообщество на следующие 100 лет", - говорится в заявлении Редскинз.

Спонсоры Вашингтона и НФЛ ранее поддержали идею о смене названия клуба, которое используется с 1932 года, когда франшиза представляла Бостон.

Также отметим, что клуб НХЛ Чикаго Блэкхокс отказался менять название и логотип.

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В статье: расизм НФЛ
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