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Вертухай: Олег Верняев демонстрирует непревзойденные прыжки на тренировках. Видео

Другие виды
(2 голосов)

Невероятная координация

Вертухай: Олег Верняев демонстрирует непревзойденные прыжки на тренировках. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст, чемпион мира и олимпийский чемпион Олег Верняев продолжает подготовку к восстановлению послекарантинных выступлений. На своей официальной странице в Instagram он разместил видео, на котором предложил болельщикам выбрать лучший прыжок.

Напомним, что ранее Дарья Билодид показала фото с усердной тренировки, а Владимир Кличко попал на обложку журнала Forbes.

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В статье: Олег Верняев
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