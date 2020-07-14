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Вертухай: Олег Верняев демонстрирует непревзойденные прыжки на тренировках. Видео
Невероятная координация
Украинский гимнаст, чемпион мира и олимпийский чемпион Олег Верняев продолжает подготовку к восстановлению послекарантинных выступлений. На своей официальной странице в Instagram он разместил видео, на котором предложил болельщикам выбрать лучший прыжок.
Напомним, что ранее Дарья Билодид показала фото с усердной тренировки, а Владимир Кличко попал на обложку журнала Forbes.
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