Вертухай: Олег Верняев демонстрирует непревзойденные прыжки на тренировках. Видео

Украинский гимнаст, чемпион мира и олимпийский чемпион Олег Верняев продолжает подготовку к восстановлению послекарантинных выступлений. На своей официальной странице в Instagram он разместил видео, на котором предложил болельщикам выбрать лучший прыжок.

Напомним, что ранее Дарья Билодид показала фото с усердной тренировки, а Владимир Кличко попал на обложку журнала Forbes.