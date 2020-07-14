Верховная Рада приняла законопроект о меценатстве в спорте

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о меценатстве в спорте.

Законопроектом предлагается внести изменения в Законы Украины "О физической культуре и спорте" и "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" с целью:

1) повышение эффективности и действенности меценатской помощи в сфере спорта и, как следствие, обеспечение активного участия меценатов в реализации социально важных мероприятий;

2) определение общих принципов меценатства в сфере спорта, популяризации спорта, создание благоприятных условий для обновления спортивных сооружений, спортивного оборудования государственных и муниципальных спортивных учреждений, улучшения физического здоровья спортсменов и различных возрастных групп населения и тому подобное.

А также, для повышения качества предоставления услуг государственными спортивными учреждениями, повышение конкурентной способности государственных спортивных учреждений путем законодательного урегулирования вопросов меценатства в сфере спорта.