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Верховная Рада приняла законопроект о меценатстве в спорте
Популяризация спорта
Верховная Рада Украины поддержала законопроект о меценатстве в спорте.
Законопроектом предлагается внести изменения в Законы Украины "О физической культуре и спорте" и "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" с целью:
1) повышение эффективности и действенности меценатской помощи в сфере спорта и, как следствие, обеспечение активного участия меценатов в реализации социально важных мероприятий;
2) определение общих принципов меценатства в сфере спорта, популяризации спорта, создание благоприятных условий для обновления спортивных сооружений, спортивного оборудования государственных и муниципальных спортивных учреждений, улучшения физического здоровья спортсменов и различных возрастных групп населения и тому подобное.
А также, для повышения качества предоставления услуг государственными спортивными учреждениями, повышение конкурентной способности государственных спортивных учреждений путем законодательного урегулирования вопросов меценатства в сфере спорта.
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