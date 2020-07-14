  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Верховная Рада приняла законопроект о меценатстве в спорте
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верховная Рада приняла законопроект о меценатстве в спорте

Другие виды
(1 голосов)

Популяризация спорта

Верховная Рада приняла законопроект о меценатстве в спорте
UA-Футбол
Новина українською

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о меценатстве в спорте.

Законопроектом предлагается внести изменения в Законы Украины "О физической культуре и спорте" и "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" с целью:

1) повышение эффективности и действенности меценатской помощи в сфере спорта и, как следствие, обеспечение активного участия меценатов в реализации социально важных мероприятий;

2) определение общих принципов меценатства в сфере спорта, популяризации спорта, создание благоприятных условий для обновления спортивных сооружений, спортивного оборудования государственных и муниципальных спортивных учреждений, улучшения физического здоровья спортсменов и различных возрастных групп населения и тому подобное.

А также, для повышения качества предоставления услуг государственными спортивными учреждениями, повышение конкурентной способности государственных спортивных учреждений путем законодательного урегулирования вопросов меценатства в сфере спорта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верховна Рада
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rada.gov.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...