Всем таких тренировок: Ольга Харлан вместе со своим парнем готовятся к возобновлению сезона. Видео

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан вместе со своим парнем, итальянцем Луиджи Самеле провели тренировку в спортивном зале. Соответствующее видео наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Секрет идеальных отношений:

1. Создайте собственную игру;

2. Создайте собственные правила;

3. Отталкивайтесь друг от друга;

4. Не разговаривайте в течение 20 минут

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P.S Как вы думаете, кто победил в этой битве?

Напомним, что ранее Александр Усик обратился к Дереку Чисоре, а Виктор Постол прогулялся по улицам Лос-Анджелеса.