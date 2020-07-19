  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Всем таких тренировок: Ольга Харлан вместе со своим парнем готовятся к возобновлению сезона. Видео
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Всем таких тренировок: Ольга Харлан вместе со своим парнем готовятся к возобновлению сезона. Видео

Другие виды
(1 голосов)

Пара счастлива

Всем таких тренировок: Ольга Харлан вместе со своим парнем готовятся к возобновлению сезона. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан вместе со своим парнем, итальянцем Луиджи Самеле провели тренировку в спортивном зале. Соответствующее видео наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Секрет идеальных отношений:

1. Создайте собственную игру;

2. Создайте собственные правила;

3. Отталкивайтесь друг от друга;

4. Не разговаривайте в течение 20 минут

Готово

Включите звук!

P.S Как вы думаете, кто победил в этой битве?

Напомним, что ранее Александр Усик обратился к Дереку Чисоре, а Виктор Постол прогулялся по улицам Лос-Анджелеса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ольга Харлан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...