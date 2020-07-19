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Всем таких тренировок: Ольга Харлан вместе со своим парнем готовятся к возобновлению сезона. Видео
Пара счастлива
Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан вместе со своим парнем, итальянцем Луиджи Самеле провели тренировку в спортивном зале. Соответствующее видео наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Секрет идеальных отношений:
1. Создайте собственную игру;
2. Создайте собственные правила;
3. Отталкивайтесь друг от друга;
4. Не разговаривайте в течение 20 минут
Готово
Включите звук!
P.S Как вы думаете, кто победил в этой битве?
The secret of perfect relationships: 1️⃣ Creat your own game; 2️⃣ Creat your own rules; 3️⃣ Piss each other off; 4️⃣ Don’t speak for next 20 minutes. ✅ Done Sound on ???? P.S Who do you think won in this battle? ???? #competitivelife #athletes #love #happy #fun #notfun
Напомним, что ранее Александр Усик обратился к Дереку Чисоре, а Виктор Постол прогулялся по улицам Лос-Анджелеса.