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Михаил Ромачук: Вчера был невероятный день. Фото
Какая замечательная пара
Украинский пловец Михаил Ромачук написал трогательный пост для своей жены, вице-чемпионки мира по прыжкам в длину Марины Бех-Романчук. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Вчера был невероятный день. Весь день был только твой.
Я люблю тебя очень сильно, моя девочка."
Напомним, что вчера Марина Бех-Романчук праздновала свой день рождения.
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