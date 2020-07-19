Михаил Ромачук: Вчера был невероятный день. Фото

Украинский пловец Михаил Ромачук написал трогательный пост для своей жены, вице-чемпионки мира по прыжкам в длину Марины Бех-Романчук. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Вчера был невероятный день. Весь день был только твой.

Я люблю тебя очень сильно, моя девочка."

Напомним, что вчера Марина Бех-Романчук праздновала свой день рождения.