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Однажды Фелпс переоделся в Эминема и спел его знаменитый трек. ВИДЕО

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Лучший пловец в истории, каким вы его еще не видели.

Однажды Фелпс переоделся в Эминема и спел его знаменитый трек. ВИДЕО
Новина українською

Майкл Фелпс, 23-кратный олимпийский чемпион и обладатель бесчисленного количества мировых рекордов, сменил амплуа в рамках популярного американского шоу «Lip Sync Battle on Spike». Фелпс в характерной для Эминема манере исполнил его знаменитую песню «Lose Yourself». Понятно, что это была фонограмма.

Эминем оценил старания Фелпса и намекнул, что готов еще раз обменяться ролями и показать, на что он способен в бассейне.

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В статье: плавание Майкл Фелпс
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