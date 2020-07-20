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Однажды Фелпс переоделся в Эминема и спел его знаменитый трек. ВИДЕО
Лучший пловец в истории, каким вы его еще не видели.
Майкл Фелпс, 23-кратный олимпийский чемпион и обладатель бесчисленного количества мировых рекордов, сменил амплуа в рамках популярного американского шоу «Lip Sync Battle on Spike». Фелпс в характерной для Эминема манере исполнил его знаменитую песню «Lose Yourself». Понятно, что это была фонограмма.
Эминем оценил старания Фелпса и намекнул, что готов еще раз обменяться ролями и показать, на что он способен в бассейне.
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