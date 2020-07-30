Матчи отбора на Евро-2022 между Украиной и Россией пройдут в Минске

Как известно, мужская сборная Украины по гандболу в середине июня получила соперников по квалификации на Евро-2022. Команда Сергея Бебешко за выход в финальную стадию поспорит со сборными Чехии, Фарерских островов и России.

Теперь же Европейская федерация гандбола официально подтвердила, что отборочные матчи на Евро-2022 между сборными Украины и России 5 и 7 ноября пройдут в Минске во Дворце спорта «Уручье».

Украина и Россия уже пересекались в отборе на Евро-2016. В ноябре 2015 года команды по политическим причинам также встречались в Минске – оба поединка остались за россиянами (27:22, 30:28).

Матчи с Россией станут для сборной Украины первыми в отборе на чемпионат Европы. В марте 2021 года «сине-желтые» дважды сыграют с Фарерским островами, а 29 апреля и 2 мая проведут игры с Чехией.