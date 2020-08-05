Велогонщик из Нидерландов находится в коме после столкновения на финише Тура Польши

Серьёзнейшие травмы получил нидерландский велогонщик Deceuninck-QuickStep Фабио Якобсен, который столкнулся с Диланом Груневегеном из Jumbo-Visma на финише Тура Польши.

В борьбе за победу Груневеген прижал Якобсена к барьеру и тот на полной скорости вылетел за пределы трассы. После столкновения с болельщиками и фотографом Фабио был экстренно госпитализирован. Как сообщает Sport, Фабио находится в тяжёлом состоянии — велогонщик потерял много крови, вследствие чего впал в кому.

Груневеген, выигравший этап, был дисквалифицирован постфактум — победа перешла к Якобсену.