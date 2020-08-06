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Драма в велоспорте: спринтер на финише толкнул соперника и отправил его в кому. ВИДЕО

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Ужасный инцидент на первом этапе Туре Польши.

Драма в велоспорте: спринтер на финише толкнул соперника и отправил его в кому. ВИДЕО
Новина українською

Все произошло за несколько сотен метров до финишной черты – два голландских спринтера Дилан Груневеген (Jumbo-Visma) и Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick) сошлись в битве за этап.

Якобсен вырвался из-за спины Груневегена и был близок к тому, чтобы перехватить лидерство, но Дилан заблокировал оппонента и выставил перед ним локоть. На скорости 60 километров в час Якобсен врезался в металлический барьер – в результате тяжелая черепно-мозговая травма и серьезное кровотечение.

Якобсена ввели в искусственную кому. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

А у Груневегена впереди большие проблемы – на велогонщика заведут уголовное дело.

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В статье: велоспорт
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