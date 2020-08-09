  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову ограбили в собственный день рождения
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову ограбили в собственный день рождения

Другие виды
(1 голосов)

Неприятность для легенды

Четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову ограбили в собственный день рождения
UA-Футбол
Новина українською

Украинский плавчиху, олимпийскую чемпионку и рекордсменку Яну Клочкову ограбили в день ее рождения. Об этом сообщил украинский бизнесмен и меценат Тимофей Нагорный.

Четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову ограбили в собственный день рождения - изображение 1

Напомним, что ранее Марта Костюк вышла в финал квалификации турнира в Праге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Яна Клочкова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...