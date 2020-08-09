Четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову ограбили в собственный день рождения

Украинский плавчиху, олимпийскую чемпионку и рекордсменку Яну Клочкову ограбили в день ее рождения. Об этом сообщил украинский бизнесмен и меценат Тимофей Нагорный.

Напомним, что ранее Марта Костюк вышла в финал квалификации турнира в Праге.