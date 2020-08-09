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Четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову ограбили в собственный день рождения
Неприятность для легенды
Украинский плавчиху, олимпийскую чемпионку и рекордсменку Яну Клочкову ограбили в день ее рождения. Об этом сообщил украинский бизнесмен и меценат Тимофей Нагорный.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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