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Легендарный лыжник Нортуг признался в употреблении наркотиков, ему грозит криминальная ответственность

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Легендарный лыжник Нортуг признался в употреблении наркотиков, ему грозит криминальная ответственность
UA-Футбол
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Легендарный норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петр Нортуг признался в употреблении наркотиков. Он был задержан местной полицией за превышение скорости, а позже в его крови был обнаружен кокаин.

"Я сделал большую ошибку. Вчера вечером меня остановила полиция в пункте контроля скорости. Я ехал слишком быстро, и меня отвезли в отделение неотложной помощи для анализа крови.

Кроме того, полиция обнаружила у меня дома небольшое количество наркотиков. Речь идет о кокаине. Я расстроен и боюсь того, что принесет будущее, и невероятно жалею о всех тех, кого я сейчас разочаровал снова.

Я знаю, что теперь это будет уголовное дело. Я возьму на себя ответственность за то, что сделал", - написал он в Instagram.

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