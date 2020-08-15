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Легендарный лыжник Нортуг признался в употреблении наркотиков, ему грозит криминальная ответственность
Сенсационная информация
Легендарный норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петр Нортуг признался в употреблении наркотиков. Он был задержан местной полицией за превышение скорости, а позже в его крови был обнаружен кокаин.
"Я сделал большую ошибку. Вчера вечером меня остановила полиция в пункте контроля скорости. Я ехал слишком быстро, и меня отвезли в отделение неотложной помощи для анализа крови.
Кроме того, полиция обнаружила у меня дома небольшое количество наркотиков. Речь идет о кокаине. Я расстроен и боюсь того, что принесет будущее, и невероятно жалею о всех тех, кого я сейчас разочаровал снова.
Я знаю, что теперь это будет уголовное дело. Я возьму на себя ответственность за то, что сделал", - написал он в Instagram.
Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort.