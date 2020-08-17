  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Ронни О’Салливан стал шестикратным чемпионом мира по снукеру
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ронни О’Салливан стал шестикратным чемпионом мира по снукеру

Другие виды
(1 голосов)

Легенда.

Ронни О’Салливан стал шестикратным чемпионом мира по снукеру
Новина українською

О’Салливан на чемпионате мира в Шеффилде получил шестой номер посева. Британец пытался выиграть свой первый чемпионат мира с 2013 года.

В первом раунде до 19 фреймов О’Салливан легко разгромил Тепчайю Ун-Нуха (10:1), затем в матче до 25 фреймов прошел 11-го сеяного Дина Цзюньхуэйа (13:10), в четвертьфинале выбил Марка Уильямса (13:10), а в полуфинальной битве с Марком Селби отыгрался со счета 9:13 и вырвал победу в решающем 33-м фрейме (17:16).

В финале О’Салливану противостоял британец Кирен Уилсон – Ронни после первой сессии с одним сенчури повел 6:2 и сохранил свое преимущество до конца матча, оформив в последнем фрейме еще одну сотенную серию (18:8).

Ронни О’Салливан стал четвертым снукеристом в истории с как минимум шестью титулами на чемпионатах мира. Самым титулованным остается шотландец Стивен Хендри, побеждавший семь раз.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: снукер Ронни О'Салливан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...