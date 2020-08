Ронни О’Салливан стал шестикратным чемпионом мира по снукеру

О’Салливан на чемпионате мира в Шеффилде получил шестой номер посева. Британец пытался выиграть свой первый чемпионат мира с 2013 года.

В первом раунде до 19 фреймов О’Салливан легко разгромил Тепчайю Ун-Нуха (10:1), затем в матче до 25 фреймов прошел 11-го сеяного Дина Цзюньхуэйа (13:10), в четвертьфинале выбил Марка Уильямса (13:10), а в полуфинальной битве с Марком Селби отыгрался со счета 9:13 и вырвал победу в решающем 33-м фрейме (17:16).

В финале О’Салливану противостоял британец Кирен Уилсон – Ронни после первой сессии с одним сенчури повел 6:2 и сохранил свое преимущество до конца матча, оформив в последнем фрейме еще одну сотенную серию (18:8).

Ронни О’Салливан стал четвертым снукеристом в истории с как минимум шестью титулами на чемпионатах мира. Самым титулованным остается шотландец Стивен Хендри, побеждавший семь раз.

