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Кохан побил личный рекорд и занял третье место на турнире в Секешфехерваре
Украинец достойно представил нашу страну
Украинский метатель молота Михаил Кохан на "Мемориале Иштвана Дьюлаи" в Секешфехерваре (Венгрия), который является этапом World Athletics Continental Tour, завоевал третье место.
19-летний Михаил метнул молот на 77.78 метра и сумел побить свой рекорд. Предыдущий лучший результат украинец показал в феврале текущего года – 77.62 метра.
Победил на турнире поляк Войцех Новицкий – 78.07 метра, а вторым стал венгр Бенце Халаси – 78 метров.
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