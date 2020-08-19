Кохан побил личный рекорд и занял третье место на турнире в Секешфехерваре

Украинский метатель молота Михаил Кохан на "Мемориале Иштвана Дьюлаи" в Секешфехерваре (Венгрия), который является этапом World Athletics Continental Tour, завоевал третье место.

19-летний Михаил метнул молот на 77.78 метра и сумел побить свой рекорд. Предыдущий лучший результат украинец показал в феврале текущего года – 77.62 метра.

Победил на турнире поляк Войцех Новицкий – 78.07 метра, а вторым стал венгр Бенце Халаси – 78 метров.