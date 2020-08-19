Бех-Романчук заняла второе место на этапе World Athletics Continental Tour в Венгрии

Марина Бех-Романчук заняла второе место на "Мемориале Иштвана Дьюлаи" в Секешфехерваре (Венгрия) по прыжкам в длинну, который является этапом World Athletics Continental Tour

Бех-Романчук в лучшей своей попытке, которая была пятой, прыгнула на результат в 6.76 метра. В решающей попытке украинка показала 6.72 м.

Белоруска Анастасия Мирончук-Иванова прыгнула на 6,77 метра. У третьей – венгерки Дианы Тиморы прыжок зафиксирован на отметке в 6.65 метра.