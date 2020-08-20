Верняев: Где бы я ни был заграницей, но так тянет домой

Чемпион Европы, мира и Олимпийских игр Олег Верняев назвал Украину своей любимой страной:

"Я не выбирал вид спорта. Меня отправили. Родители. У меня у мамы есть разряд по гимнастике. Я с другом детства еще в садике активным был, неадекватным, мешали учителям. Нам предложили сходить на гимнастику. С этого все и началось. Спортивная карьера началась почти с шести лет.

Самая большая победа? Если брать по эмоциям, то это чемпионат мира. Когда я выиграл Европу в 14 лет, но как-то просто к этому отнесся, был готов к этому. А когда я выиграл мир, то это было более феерично, эмоционально.

Любимое блюдо? Я могу есть жаренную картошку килограммами, особенно если с каким-то мясом или колбасой. Но вообще больше всего люблю бургеры, фаст-фуд и шаурму. Да, питание специализированное – ем все, что хочу. Нет никаких ограничений.

Любимая страна? Где бы я ни был заграницей, но так тянет домой. Я не поехал из Украины, не сменил гражданство. Поэтому любимая – моя страна".