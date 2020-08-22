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Тяжелые будни гимнаста: Олег Верняев показал фото из тренировочного процесса

Другие виды
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Украинец не жалеет себя

Тяжелые будни гимнаста: Олег Верняев показал фото из тренировочного процесса
UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст, чемпион мира и олимпийский чемпион Олег Верняев показал новое фото из тренировочного процесса. Соответствующий снимок он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Тяжелые будни гимнаста: Олег Верняев показал фото из тренировочного процесса - изображение 1

Напомним, что ранее стала известна дата выхода фильма о Дарье Билодид.

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В статье: Олег Верняев
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