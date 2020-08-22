Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тяжелые будни гимнаста: Олег Верняев показал фото из тренировочного процесса
Украинец не жалеет себя
Украинский гимнаст, чемпион мира и олимпийский чемпион Олег Верняев показал новое фото из тренировочного процесса. Соответствующий снимок он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 11:21 Весь спорт Премьера фильма о Дарье Билодид состоится 28 августа
- 11:49 Весь спорт Новак Джокович о US Open: Я принял решение несколько месяцев назад, потому что хотел восстановить сезон на харде
- 09:21 Весь спорт НБА. Плей-офф. Третьи матчи. Торонто на выезде побеждает Бруклин, Даллас дома уступает Клипперс
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...