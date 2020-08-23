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Беленюк, Свитолина и Харлан поздравляют Украину с Днем государственного флага. Фото
Позравления от гордости нации
Украинские спортсмены, чемпионы мира и олимпийские чемпионы поздравляют Украину с Днем государственного флага.
Жан Беленюк: С Днем Флага Украины.
Ольга Харлан: С Днем Государственного Флага.
Элина Свитолина: Поздравляю всех украинцев с Днем флага.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
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