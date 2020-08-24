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Харлан, Белодед и компания поздравляют страну с Днем Независимости

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(1 голосов)

Украина сегодня празднует свой 29-й день рождения!

Харлан, Белодед и компания поздравляют страну с Днем Независимости
Новина українською

Ольга Харлан (фехтование)

Дарья Белодед (дзюдо) и Ольга Саладуха (легкая атлетика)

Жан Беленюк (греко-римская борьба)

Владислав Сиренко (бокс)

Зі святом ????????

Публикация от Vladyslav Sirenko (@vladsirenkoboxing)

Анна Ризатдинова (художественная гимнастика)

Я пишаюся своєю країною. На двох Олімпіадах представляла саме український прапор???????? Неймовірна гордість, коли ти стоїш на п’єдесталі й піднімається рідний прапор та грає дивовижний гімн???????? Я хочу бачити Україну спортивною. Оскільки я - представник спорту, і вперто продовжую його пропагувати, хочу бачити через 5-10 років спортивну націю. Щоб кожна дитина займалася якимось видом спорту ????‍♀️ Щоб українські спортсмени були в топі. Щоб у нас пішов активний розвиток спортивної діяльності, як початкової, так і професійної ???? Я хочу бачити тебе такою, Україно! З Днем незалежності???????? #ukraine #деньнезалежності #україна

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

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В статье: Ольга Харлан Жан Беленюк Дарья Белодед
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