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Российские гимнастки проигнорируют чемпионат Европы в Киеве

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Ну и ладно.

Российские гимнастки проигнорируют чемпионат Европы в Киеве
Новина українською

Европейская федерация художественной гимнастки объявила, что в киевском чемпионате Европы планируют выступить около 300 гимнасток из 39 стран континента.

В этом списке не оказалось России, поскольку местная федерация против двухнедельного режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

В прошлом году на чемпионате Европы в Баку российские гимнастки взяли максимально возможные 7 золотых медалей. Украина завершила турнир на третьем месте в командном зачете (0-1-1).

Киев должен принять чемпионат Европы по художественной гимнастике с 26 по 29 ноября. Окончательное решение по проведению соревнований будет принято 28 сентября.

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В статье: художественная гимнастика Чемпионат Европы по художественной гимнастике
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