Российские гимнастки проигнорируют чемпионат Европы в Киеве

Европейская федерация художественной гимнастки объявила, что в киевском чемпионате Европы планируют выступить около 300 гимнасток из 39 стран континента.

В этом списке не оказалось России, поскольку местная федерация против двухнедельного режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

В прошлом году на чемпионате Европы в Баку российские гимнастки взяли максимально возможные 7 золотых медалей. Украина завершила турнир на третьем месте в командном зачете (0-1-1).

Киев должен принять чемпионат Европы по художественной гимнастике с 26 по 29 ноября. Окончательное решение по проведению соревнований будет принято 28 сентября.