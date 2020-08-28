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Президент – каратист? Зеленскому вручили черный пояс
Хорошо быть президентом.
Новым статусом Владимир Зеленский обзавелся после посещения специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва в Кировоградской области, сообщает пресс-служба президента Украины.
Дети преподнесли Зеленскому диплом мастера и именной черный пояс с вышитой на японском языке фамилией главы государства.
Также Зеленский провел встречу с 10-летней Арианной Мурженко – самой юной победительницей чемпионата мира по традиционному карате.
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