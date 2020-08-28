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Президент – каратист? Зеленскому вручили черный пояс

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(2 голосов)

Хорошо быть президентом.

Президент – каратист? Зеленскому вручили черный пояс
Новина українською

Новым статусом Владимир Зеленский обзавелся после посещения специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва в Кировоградской области, сообщает пресс-служба президента Украины.

Дети преподнесли Зеленскому диплом мастера и именной черный пояс с вышитой на японском языке фамилией главы государства.

Президент – каратист? Зеленскому вручили черный пояс - изображение 1

Также Зеленский провел встречу с 10-летней Арианной Мурженко – самой юной победительницей чемпионата мира по традиционному карате.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Владимир Зеленский пришел на матч Кривбасса в Кубке Украины и сделал первый удар по мячу.

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В статье: каратэ Владимир Зеленский
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