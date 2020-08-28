Президент – каратист? Зеленскому вручили черный пояс

Новым статусом Владимир Зеленский обзавелся после посещения специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва в Кировоградской области, сообщает пресс-служба президента Украины.

Дети преподнесли Зеленскому диплом мастера и именной черный пояс с вышитой на японском языке фамилией главы государства.

Также Зеленский провел встречу с 10-летней Арианной Мурженко – самой юной победительницей чемпионата мира по традиционному карате.