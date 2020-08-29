Россияне отказались ехать на Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киев

Сборная россии по художественной гимнастике отказалась от поездки на чемпионат Европы в Киев. Об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза.

Официальная причина отказа - обязательная двухнедельная самоизоляция после пересечения границы. Об этом в интервью ТАСС сообщила главный тренер россиян Ирина Винер-Усманова:

"Условия, которые выдвигают организаторы, для российских спортсменов неприемлемы. Там нужно сидеть две недели в изоляции, а это невозможно. Поэтому мы не подавали заявку на участие в чемпионате Европы" - сказала она.

При этом Федерация гимнастики Украины ранее сообщала о том, что окончательные условия проведения соревнований будут объявлены не раньше осени.