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Россияне отказались ехать на Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киев

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Баба с возу ....

Россияне отказались ехать на Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киев
UA-Футбол
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Сборная россии по художественной гимнастике отказалась от поездки на чемпионат Европы в Киев. Об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза.

Официальная причина отказа - обязательная двухнедельная самоизоляция после пересечения границы. Об этом в интервью ТАСС сообщила главный тренер россиян Ирина Винер-Усманова:

"Условия, которые выдвигают организаторы, для российских спортсменов неприемлемы. Там нужно сидеть две недели в изоляции, а это невозможно. Поэтому мы не подавали заявку на участие в чемпионате Европы" - сказала она.

При этом Федерация гимнастики Украины ранее сообщала о том, что окончательные условия проведения соревнований будут объявлены не раньше осени.

Напомним, что ранее Постол и Рамирес взяли вес перед боем.

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В статье: Чемпионат Европы по художественной гимнастике
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