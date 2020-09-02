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Бельгиец Вут ван Арт финишировал первым на пятом этапе Тур де Франс

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На втором месте Кес Бол

Бельгиец Вут ван Арт финишировал первым на пятом этапе Тур де Франс
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Бельгийский велогонщик Вут ван Арт, представляющий команду Jumbo Visma, стал победителем пятого этапа веломногодневки "Тур де Франс". Вторым финишировал представитель Нидерландов Кес Бол, выступающий за команду Sunweb. Тройку лучших замкнул Ирландец Сэм Беннет из Deceuninck — Quick Step.

Велошоссе. "Тур де Франс". 4-й этап. 183 км

1. Вут ван Арт (Бельгия, Jumbo Visma) — 4:21.22
2. Кес Бол (Нидерланды, Sunweb) + 0.01
3. Сэм Беннет (Ирландия, Deceuninck — Quick Step) + 0.01

Общий зачёт после 5-го этапа

1. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 22:28.30
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo Vista) – +0.03
3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — +0.07…

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В статье: Вут ван Арт
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