Гандбол. У игроков Донбасса положительные тесты на коронавирус, клуб снялся с Финала четырех

Официальный сайт Федерации гандбола сообщает, что мариупольский "Донбасс" принял решение о снятии с Финала четырех. Команда не приехала на матч против "Одессы", которой в итоге присудили техническую победу.

Имена игроков, которые подхватили COVID-19 пока не сообщаются.

Сегодня, 5 сентября между собой сыграют другие полуфиналисты соревнований - "Мотор" и "Карпаты". Начало встречи в 17:30 по Киеву.