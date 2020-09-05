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Гандбол. У игроков Донбасса положительные тесты на коронавирус, клуб снялся с Финала четырех

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Одесса проходит в финал без боя

Гандбол. У игроков Донбасса положительные тесты на коронавирус, клуб снялся с Финала четырех
UA-Футбол
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Официальный сайт Федерации гандбола сообщает, что мариупольский "Донбасс" принял решение о снятии с Финала четырех. Команда не приехала на матч против "Одессы", которой в итоге присудили техническую победу.

Имена игроков, которые подхватили COVID-19 пока не сообщаются.

Сегодня, 5 сентября между собой сыграют другие полуфиналисты соревнований - "Мотор" и "Карпаты". Начало встречи в 17:30 по Киеву.

Напомним, что ранее розыгрыш УХЛ был приостановлен из-за возможного заражения игроков коронавирусом.

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В статье: ГК Донбасс (Донецк)
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