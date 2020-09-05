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Гандбол. У игроков Донбасса положительные тесты на коронавирус, клуб снялся с Финала четырех
Одесса проходит в финал без боя
Официальный сайт Федерации гандбола сообщает, что мариупольский "Донбасс" принял решение о снятии с Финала четырех. Команда не приехала на матч против "Одессы", которой в итоге присудили техническую победу.
Имена игроков, которые подхватили COVID-19 пока не сообщаются.
Сегодня, 5 сентября между собой сыграют другие полуфиналисты соревнований - "Мотор" и "Карпаты". Начало встречи в 17:30 по Киеву.
Напомним, что ранее розыгрыш УХЛ
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