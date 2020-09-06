Ольга Харлан трогательно поздравила маму с Днем рождения. Видео

Украинская саблистка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поздравила свою маму с Днем рождения. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"С Днем рождения, мамуля. Люблю тебя сильно, сильно."