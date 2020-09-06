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Ольга Харлан трогательно поздравила маму с Днем рождения. Видео

Другие виды
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Вырастила настоящую приму шпаги

Ольга Харлан трогательно поздравила маму с Днем рождения. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская саблистка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поздравила свою маму с Днем рождения. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"С Днем рождения, мамуля. Люблю тебя сильно, сильно."

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук заняла второе место на соревнованиях в Австрии.

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В статье: Ольга Харлан
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