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Ольга Харлан трогательно поздравила маму с Днем рождения. Видео
Вырастила настоящую приму шпаги
Украинская саблистка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поздравила свою маму с Днем рождения. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"С Днем рождения, мамуля. Люблю тебя сильно, сильно."
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук
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