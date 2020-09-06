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Дарья Билодид: Бороться и побеждать гораздо легче с искренней поддержкой. Фото

Другие виды
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Настоящая красавица

Дарья Билодид: Бороться и побеждать гораздо легче с искренней поддержкой. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram вместе с Visa приняла участие в шлешмобе #Поддержи своих для роста малого предпринимательства.

Бороться и побеждать намного легче с искренней поддержкой. Особенно, когда ты маленький и начинаешь расти. Хочу рассказать вам о проекте Visa #ПідтримайСвоїх в поддержку малого бизнеса. Это хорошая возможность помочь нашим любимым украинским брендам расти и развиваться. А Visa за это отблагодарит подарками:) Помогать просто: · покупаете что-то в маленьком магазине одежды, продуктов, кафе или местном ресторане; · снимаете инста сторис с товаром или услугой от локального торговца; · упоминаете страницу бренда и @visaua_official, ставите хэштег #ПідтримайСвоїх; · получаете крутой подарок! Надеюсь, вместе мы поддержим своих и станем еще сильнее)

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Напомним, что ранее Ольга Харлан поздравила маму с Днем рождения.

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В статье: Дарья Билодид
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