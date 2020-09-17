20 лет назад Клочкова впервые выиграла Олимпиаду

Свое первое олимпийское золото Яна Клочкова завоевала в сентябре 2000 года на Олимпийских играх в Сиднее в заплыве на 400 метров комплексом.

«Золотая рыбка» из Харькова в предварительном заплыве обновила рекорд Украины (4:37.64), а в финале взяла золото с новым мировым рекордом – 4:33.59!

Спустя два дня после первой победы на Олимпиаде Клочкова с олимпийским рекордом (2:10.68) выиграла заплыв на 200 метров комплексом.

Яна Клочкова – единственная в истории Украины четырехкратная олимпийская чемпионка. Также она 10 раз становилась чемпионкой мира.