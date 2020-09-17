  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Сегодня Мотор стартует в групповом раунде Лиги чемпионов
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня Мотор стартует в групповом раунде Лиги чемпионов

Другие виды
(1 голосов)

Большой гандбол возвращается на сцену

Сегодня Мотор стартует в групповом раунде Лиги чемпионов
Новина українською

Чемпион Украины Мотор при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов попал в группу B, а соперниками запорожцев станут Веспрем, Ольборг, Киль, Барселона, ППД Загреб, Целе и Нант.

В 19:45 по киевскому времени Мотор в запорожском Дворце спорта «Юность» в первом туре Лиги чемпионов сыграет с 9-кратным победителем еврокубка Барселоной.

На групповом этапе Лиги чемпионов Мотор проведет 14 матчей. В четвертьфинал выйдут 2 лучших команды из группы, а клубы, занявшие в таблице места с 3-го по 6-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.

В сезоне 2018-2019 Мотор с одной победой в 14 матчах занял последнее место в групповом этапе и досрочно вылетел из Лиги чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ГК Мотор (Запорожье) Лига чемпионов по гандболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...