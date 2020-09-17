Сегодня Мотор стартует в групповом раунде Лиги чемпионов

Чемпион Украины Мотор при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов попал в группу B, а соперниками запорожцев станут Веспрем, Ольборг, Киль, Барселона, ППД Загреб, Целе и Нант.

В 19:45 по киевскому времени Мотор в запорожском Дворце спорта «Юность» в первом туре Лиги чемпионов сыграет с 9-кратным победителем еврокубка Барселоной.

На групповом этапе Лиги чемпионов Мотор проведет 14 матчей. В четвертьфинал выйдут 2 лучших команды из группы, а клубы, занявшие в таблице места с 3-го по 6-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.

В сезоне 2018-2019 Мотор с одной победой в 14 матчах занял последнее место в групповом этапе и досрочно вылетел из Лиги чемпионов.