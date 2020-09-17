Мотор уступил Барселоне на старте группового этапа Лиги чемпионов

"Мотор" в дебютном для себя матче нового сезона Лиги чемпионов не смог обыграть "Барселону".

"Барселона" сначала пропустила, но затем отыгралась и больше не давала обойти себя до конца матча. Под конец обоих таймов украинцам удавалось немного сократить отставание, но все же финальный свисток зафиксировал поражение нашей команды со счетом 25:30.

Отметим, что у "Берселоны" 30 заброшенных мячей из 53-х, тогда как у "Мотора" 25 из 40.

Лига чемпионов. Группа В. 1 тур

"Мотор" - "Барселона" 25:30 (11:13, 14:17)