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Мотор уступил Барселоне на старте группового этапа Лиги чемпионов

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Украинцы не смогли дать бой испанцам

Мотор уступил Барселоне на старте группового этапа Лиги чемпионов
Новина українською

"Мотор" в дебютном для себя матче нового сезона Лиги чемпионов не смог обыграть "Барселону".

"Барселона" сначала пропустила, но затем отыгралась и больше не давала обойти себя до конца матча. Под конец обоих таймов украинцам удавалось немного сократить отставание, но все же финальный свисток зафиксировал поражение нашей команды со счетом 25:30.

Отметим, что у "Берселоны" 30 заброшенных мячей из 53-х, тогда как у "Мотора" 25 из 40.

Лига чемпионов. Группа В. 1 тур

"Мотор" - "Барселона" 25:30 (11:13, 14:17)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) ГК Барселона
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