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Мотор уступил Барселоне на старте группового этапа Лиги чемпионов
Украинцы не смогли дать бой испанцам
"Мотор" в дебютном для себя матче нового сезона Лиги чемпионов не смог обыграть "Барселону".
"Барселона" сначала пропустила, но затем отыгралась и больше не давала обойти себя до конца матча. Под конец обоих таймов украинцам удавалось немного сократить отставание, но все же финальный свисток зафиксировал поражение нашей команды со счетом 25:30.
Отметим, что у "Берселоны" 30 заброшенных мячей из 53-х, тогда как у "Мотора" 25 из 40.
Лига чемпионов. Группа В. 1 тур
"Мотор" - "Барселона" 25:30 (11:13, 14:17)
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