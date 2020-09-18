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Мотор проигрывает Барселоне в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Чемпион Украины дал 9-кратному победителю еврокубка достойный бой – 25:30 (11:13, 14:17).
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