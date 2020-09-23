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Хэмилтон, Осака и Адетокумбо — в топ-100 влиятельных людей года по версии Time
Каждому посвящено небольшое эссе
Журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей 2020 года.
В него вошли сразу несколько спортсменов: Льюис Хэмилтон (автоспорт), Яннис Адетокунбо (баскетбол), Наоми Осака (теннис), Эллисон Феликс (лёгкая атлетика), Меган Рапино (футбол) и Патрик Махоумс (американский футбол).
Каждому из списка влиятельнейших людей на сайте журнала посвящено небольшое эссе, написанное другой известной персоной. Так, благодарность Хэмилтону адресовал чернокожий пилот NASCAR Бабба Уоллас.
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