Хэмилтон, Осака и Адетокумбо — в топ-100 влиятельных людей года по версии Time

Журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей 2020 года.

В него вошли сразу несколько спортсменов: Льюис Хэмилтон (автоспорт), Яннис Адетокунбо (баскетбол), Наоми Осака (теннис), Эллисон Феликс (лёгкая атлетика), Меган Рапино (футбол) и Патрик Махоумс (американский футбол).

Каждому из списка влиятельнейших людей на сайте журнала посвящено небольшое эссе, написанное другой известной персоной. Так, благодарность Хэмилтону адресовал чернокожий пилот NASCAR Бабба Уоллас.