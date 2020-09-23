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Химик уверенно обыграл Прометей в первом матче квалификации Лиги чемпионов

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Хозяев хватило лишь на одну партию

Химик уверенно обыграл Прометей в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Новина українською

В Дворце спорта "Юность" прошел матч полуфинала женской Лиги чемпионов, в котором "Химик" выиграли у "Прометея".

Команда из Каменского уверенно начала матч и сразу ушла в уверенный отрыв в 5 баллов. Игроки "Химика" смотрелись невыразительно и существенно слабее у сетки, проиграв первый сет с отрывом в 11 очков.

Со второго сета "Химик" перехватил инициативу и уже они диктовали ход встречи. Девушки из "Прометея" же попросту не смогли навязать борьбу и сами уже действовали неуверенно. Каменчанки как не пытались бороться, но проиграли три сета подряд.

Ответный матч украинских команд состоится 30 сентября в Южном.

Лига чемпионов. Квалификация. Полуфинал.

"Прометей" - "Химик" 1:3 (25:14, 18:25, 22:25, 17:25)

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В статье: ВК Химик (Южный) ВК Прометей
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