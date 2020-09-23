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Мотор проиграл второй матч подряд в Лиге чемпионов
Украинцам нужно наладить игру в обороне
В среду, 23 сентября запорожский "Мотор" уступил "Ольборгу" во втором туре Лиги чемпионов. В гостях наша команда ничего не смогла противопоставить датчанам.
Сначала украинцы вышли вперед и некоторое время контролировали ход игры, но спустя 12 минут хозяева начали набирать очки и увеличивать розрыв в счете. На перерыв "Ольборг" ушел с перевесом в 5 мячей.
После возобновления матча чуда не произошло и датчане тут же бросились дожимать "Мотор". Уже на 49-й минуте матча разрыв составлял 8 мячей, а к концу встречи наши уступали сопернику с разницей в 9 голов. В результате команда из Запорожжья проиграла второй матч кряду в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов ЕГФ. Группа В. 2-й тур.
"Ольборг" – "Мотор" – 38:29