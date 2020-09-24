Голландка Анна Ван дер Брегген стала чемпионкой мира по велоспорту

24 сентября в итальянской Имоле стартовал чемпионат мира 2020 года по шоссейному велоспорту. Первый комплект наград был разыгран в гонке с раздельным стартом среди женщин.

Победу одержала знаменитая голландка Анна Ван дер Брегген. Серебро и бронза на счету швейцарки Марлен Ройссер и голландки Эллен Ван Дайк соответственно.

Украину в этой гонке представляли две спортсменки. Валерия Кононенко показала 26-й результат, а Ольга Шекель – 35-й. Всего в гонке приняли участие 50 спортсменок.