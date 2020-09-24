  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Голландка Анна Ван дер Брегген стала чемпионкой мира по велоспорту
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голландка Анна Ван дер Брегген стала чемпионкой мира по велоспорту

Другие виды
(1 голосов)

Украинки не смогли попасть в топ-10

Голландка Анна Ван дер Брегген стала чемпионкой мира по велоспорту
Новина українською

24 сентября в итальянской Имоле стартовал чемпионат мира 2020 года по шоссейному велоспорту. Первый комплект наград был разыгран в гонке с раздельным стартом среди женщин.

Победу одержала знаменитая голландка Анна Ван дер Брегген. Серебро и бронза на счету швейцарки Марлен Ройссер и голландки Эллен Ван Дайк соответственно.

Украину в этой гонке представляли две спортсменки. Валерия Кононенко показала 26-й результат, а Ольга Шекель – 35-й. Всего в гонке приняли участие 50 спортсменок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: велоспорт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...