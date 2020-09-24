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Голландка Анна Ван дер Брегген стала чемпионкой мира по велоспорту
Украинки не смогли попасть в топ-10
24 сентября в итальянской Имоле стартовал чемпионат мира 2020 года по шоссейному велоспорту. Первый комплект наград был разыгран в гонке с раздельным стартом среди женщин.
Победу одержала знаменитая голландка Анна Ван дер Брегген. Серебро и бронза на счету швейцарки Марлен Ройссер и голландки Эллен Ван Дайк соответственно.
Украину в этой гонке представляли две спортсменки. Валерия Кононенко показала 26-й результат, а Ольга Шекель – 35-й. Всего в гонке приняли участие 50 спортсменок.
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