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Прометей не смог обыграть Химик и покинул Лигу чемпионов

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Хозяева легко обыграли соперниц

Прометей не смог обыграть Химик и покинул Лигу чемпионов
Новина українською

В Южном прошел второй матч первого раунда женской Лиги чемпионов, в котором "Химик" победил "Прометей".

Первый матч закончился победой "Химика" 3:1, теперь же гостям нужно было выигрывать со счетом 3:0, и 3:1, чтобы перевести матч в золотой сет. В начале матча хозяйки быстро завладели преимуществом и первый сет выиграли с перевесом в пять очков.

Во втором сете "Прометей" собрался и даже мог повести в счете. Но в его концовке девушки из "Химика" снова захватили преимущество и оформили общую победу.

Лига чемпионов. Первый раунд.

"Химик" - "Прометей" 3:0 (25:20, 25:19, 25:19) Первый матч: 3:1

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В статье: ВК Химик (Южный) ВК Прометей
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