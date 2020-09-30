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Прометей не смог обыграть Химик и покинул Лигу чемпионов
Хозяева легко обыграли соперниц
В Южном прошел второй матч первого раунда женской Лиги чемпионов, в котором "Химик" победил "Прометей".
Первый матч закончился победой "Химика" 3:1, теперь же гостям нужно было выигрывать со счетом 3:0, и 3:1, чтобы перевести матч в золотой сет. В начале матча хозяйки быстро завладели преимуществом и первый сет выиграли с перевесом в пять очков.
Во втором сете "Прометей" собрался и даже мог повести в счете. Но в его концовке девушки из "Химика" снова захватили преимущество и оформили общую победу.
Лига чемпионов. Первый раунд.
"Химик" - "Прометей" 3:0 (25:20, 25:19, 25:19) Первый матч: 3:1