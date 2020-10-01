  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Мотор потерпел третье поражение в Лиге чемпионов
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мотор потерпел третье поражение в Лиге чемпионов

Другие виды
(1 голосов)

У чемпионов Украины по-прежнему 0 очков

Мотор потерпел третье поражение в Лиге чемпионов
Новина українською

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Мотор дал бой мощному венгерскому Веспрему. Запорожцы выиграли первую половину, но после большого перерыва столкнулись с многочисленными ошибками и отпустили гостей на недосягаемую дистанцию – 34:37 (18:17, 16:20).

У Мотора самым результативным стал Артем Козакевич (8 голов), в составе Веспрема 10 мячей забил Петар Ненадич.

После трех туров Мотор с тремя поражениями идет на седьмом месте в группе B, опережая по дополнительным показателям хорватский ППД Загреб.

Следующий матч в Лиге чемпионов Мотор проведет 14 октября против Киля.

Турнирная таблица: Веспрем – 6, Ольборг – 6, Барселона – 4, Нант – 2, Киль – 2, Целе – 0, Мотор – 0, ППД Загреб – 0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ГК Мотор (Запорожье) Лига чемпионов по гандболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...