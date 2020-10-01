Мотор потерпел третье поражение в Лиге чемпионов

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Мотор дал бой мощному венгерскому Веспрему. Запорожцы выиграли первую половину, но после большого перерыва столкнулись с многочисленными ошибками и отпустили гостей на недосягаемую дистанцию – 34:37 (18:17, 16:20).

У Мотора самым результативным стал Артем Козакевич (8 голов), в составе Веспрема 10 мячей забил Петар Ненадич.

После трех туров Мотор с тремя поражениями идет на седьмом месте в группе B, опережая по дополнительным показателям хорватский ППД Загреб.

Следующий матч в Лиге чемпионов Мотор проведет 14 октября против Киля.

Турнирная таблица: Веспрем – 6, Ольборг – 6, Барселона – 4, Нант – 2, Киль – 2, Целе – 0, Мотор – 0, ППД Загреб – 0.