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Магучих: Мы с Левченко вдвоем лидеры

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Ярослава рассказала о планах на Олимпийские игры

Магучих: Мы с Левченко вдвоем лидеры
Новина українською

Вице-чемпионка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих не стала загадывать наперед и обещать болельщикам медаль Олимпийских игр-2021:

Вы с Левченко главные претенденты на золото Олимпиады-2021?

Сейчас, на данный момент мы с ней вдвоем лидеры. Поэтому многие говорят, что Олимпиада – все, однозначно, медаль. Но я точно не могу сказать. Это ведь спорт. Никто не знает, что будет через год. Будет медаль – будем рады.

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В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих
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Источник:
XSport.ua
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