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Магучих: Мы с Левченко вдвоем лидеры
Ярослава рассказала о планах на Олимпийские игры
Вице-чемпионка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих не стала загадывать наперед и обещать болельщикам медаль Олимпийских игр-2021:
Вы с Левченко главные претенденты на золото Олимпиады-2021?
Сейчас, на данный момент мы с ней вдвоем лидеры. Поэтому многие говорят, что Олимпиада – все, однозначно, медаль. Но я точно не могу сказать. Это ведь спорт. Никто не знает, что будет через год. Будет медаль – будем рады.
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Источник:XSport.ua
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