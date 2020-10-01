Магучих: Мы с Левченко вдвоем лидеры

Вице-чемпионка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих не стала загадывать наперед и обещать болельщикам медаль Олимпийских игр-2021:

Вы с Левченко главные претенденты на золото Олимпиады-2021?

Сейчас, на данный момент мы с ней вдвоем лидеры. Поэтому многие говорят, что Олимпиада – все, однозначно, медаль. Но я точно не могу сказать. Это ведь спорт. Никто не знает, что будет через год. Будет медаль – будем рады.