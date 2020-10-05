Пахнюк взял золото на Кубке мира и выполнил два уникальных элемента

На этапе Кубка мира в Венгрии Петр Пахнюк с результатом 14,950 балла стал первым в упражнениях на брусьях, причем украинец не просто взял золото, но и выполнил два новых элемента, которые будут названы в его честь.

"Первый элемент – сальто вперед с плеч в плечи. Я его заявил в день квалификации. Подал соответствующее письмо, что я выполнил этот элемент. Президент технического комитета FIG его принял. После соревнований он увидел видео и утвердил. Такая же процедура была и во второй раз.

Я выполнил элемент сальто вперед с плеч в вис. И, опять же, президент технического комитета присвоил ему имя, потому что элемент был исполнен без ошибок. Его введут в таблицу, как новый элемент и запишут под моей фамилией", - сказал Петр после соревнований.

На венгерском этапе Кубка мира Петр Пахнюк также взял бронзу в вольных упражнениях и стал пятым на перекладине.