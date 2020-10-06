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Химик уступил Савино во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Украинская команда не выиграла ни единой партии
Сегодня, 6 октября в итальянском городе Скандиччи состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов среди женщин, в котором местный клуб "Савино" принимал "Химик" из украинского города Южный.
Итальянки сразу же повели в первой партии 4:0. Однако вскоре гости справились со стартовым волнением и сумели показать соперницам, что они могут дать бой. Но спустя некоторое время хозяева площадки одержали победу 25:15.
Второй сет получился самым интересным и напряженным в этом поединке. "Химику" удалось немного повести в счете, после чего преимущество перешло к итальянской команде и уже она вышла вперед 16:11. Увы, но украинки не смогли довести дело до победы в сете - 26:24 выиграли итальянки.
В третьей партии равная игра была лишь до счета 5:5. А затем на площадке была видна только одна команда "Савино", которая стремительно ушла вперед и выиграла 25:12.
Лига чемпионов ЕКВ. Сезон 2020-2021 гг.
Женщины. Второй квалификационный раунд
Скандиччи (Италия)
"Савино" (Скандиччи, Италия) - "Химик" (Южный, Украина) 3:0 (25:15, 26:24, 25:12)
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