Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Химик снова уступил Скандиччи во втором раунде Лиги чемпионов
Украинки не выиграли ни единого сета
Волейболистки южненского "Химика" проиграли второй матч второго раунда Лиги чемпионов и покинули турнир.
Лига чемпионов
Химик - Скандиччи 0:3 (16:25, 19:25, 11:25)
Украинкам удалось завоевать преимущество. После него нашим спортсменкам из Южного еще несколько раз удавалось выходить вперед в первом сете.
Однако преимущество в росте итальянок сыграло свою роль и, за счет него, "Скандиччи" дожимала "Химик" в каждом сете. Победа была близка во второй части поединка, когда волейболистки из Южного почти сравняли счет 19:21, но все же не смогли довести дело до победного конца.
Третий сет прошел полностью под диктовку итальянок. Спортсменки из Украины смогли набрать лишь 11 очков.
Популярное сейчас
- Шовковский: Уверен, что Жора Бущан мне свинью не подложит и выходить не придется
- Киевскому Динамо в Румынии приписывают интерес к 22-летнему вингеру
- Шовковский вернулся! Объявлена заявка сборной Украины на матч с Францией
- Пахнюк взял золото на Кубке мира и выполнил два уникальных элемента
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск