Химик снова уступил Скандиччи во втором раунде Лиги чемпионов

Волейболистки южненского "Химика" проиграли второй матч второго раунда Лиги чемпионов и покинули турнир.

Лига чемпионов

Химик - Скандиччи 0:3 (16:25, 19:25, 11:25)

Украинкам удалось завоевать преимущество. После него нашим спортсменкам из Южного еще несколько раз удавалось выходить вперед в первом сете.

Однако преимущество в росте итальянок сыграло свою роль и, за счет него, "Скандиччи" дожимала "Химик" в каждом сете. Победа была близка во второй части поединка, когда волейболистки из Южного почти сравняли счет 19:21, но все же не смогли довести дело до победного конца.

Третий сет прошел полностью под диктовку итальянок. Спортсменки из Украины смогли набрать лишь 11 очков.