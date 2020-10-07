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Химик снова уступил Скандиччи во втором раунде Лиги чемпионов

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Украинки не выиграли ни единого сета

Химик снова уступил Скандиччи во втором раунде Лиги чемпионов
Новина українською

Волейболистки южненского "Химика" проиграли второй матч второго раунда Лиги чемпионов и покинули турнир.

Лига чемпионов

Химик - Скандиччи 0:3 (16:25, 19:25, 11:25)

Украинкам удалось завоевать преимущество. После него нашим спортсменкам из Южного еще несколько раз удавалось выходить вперед в первом сете.

Однако преимущество в росте итальянок сыграло свою роль и, за счет него, "Скандиччи" дожимала "Химик" в каждом сете. Победа была близка во второй части поединка, когда волейболистки из Южного почти сравняли счет 19:21, но все же не смогли довести дело до победного конца.

Третий сет прошел полностью под диктовку итальянок. Спортсменки из Украины смогли набрать лишь 11 очков.

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В статье: ВК Химик (Южный)
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Источник:
XSport.ua

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