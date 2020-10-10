Рамирес и Тейлор сойдутся в битве за титул абсолютного чемпиона в начале 2021 года

Известный американский инсайдер Майк Копинджер на свои официальной странице в Твиттер сообщил, что бой между чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе по версиям IBF и WBA Джошом Тэйлором (17-0, 13 КО) и чемпионом по версиям WBC и WBO Хосе Рамиресом (26-0; 17 КО) должен состояться в начале следующего года.

"Источники сообщают, что претендент №1 Кэттеролл согласился на отступные и позволит провести в начале 2021 объединительный бой за все четыре титула Тейлору и Рамиресу. Взамен ему пообещали бой с победителем противостояния" - написал он.

Напомним, что свой последний поединок Рамирес провел против украинца Виктора Постола и победил его единогласным решением судей.